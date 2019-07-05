Погрузка на сети РЖД в адрес портов выросла в I полугодии на 1,8%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Погрузка на сети Российских железных дорог (РЖД) экспортных грузов, которые следуют в направлении портов, в первом полугодии 2019 года выросла на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и достигла 152,2 млн т. Об этом говорится в сообщении РЖД.

Рост показателей обеспечило увеличение погрузки угля на 9,5%, нефтеналивных грузов - на 2,3%, руды - на 20,5%, химикатов и соды - на 2,6%, цветных металлов - на 15,5%, отмечается в пресс-релизе холдинга.

В структуре экспортного грузопотока 51,1% составляет уголь, 26,7% - нефтеналивные грузы, 7,5% - черные металлы, 6,7% - удобрения.

Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада по итогам шести месяцев 2019 года превысила 64,4 млн т (рост на 1,4% к уровню аналогичного периода 2018 года). В адрес портов Юга России отправлено около 36,8 млн т (снижение на 1,1%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила около 51 млн т (рост на 4,4%).

Ранее сообщалось, что погрузка на сети РЖД за шесть месяцев 2019 года составила 633,6 млн т, что на 1,5% меньше, чем за первое полугодие 2018 года.