На развитие территории около МЦК за три года направлено до $10 млрд частных инвестиций

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка $10 млрд частных инвестиций направлено с 2016 года на развитие территорий, прилегающих к Московскому центральному кольцу (МЦК). Это сделало невостребованные вблизи железнодорожной магистрали земли новыми точками притяжения столицы, сообщил в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов на Московском урбанистическом форуме.

"После запуска МЦК мы все увидели, что инфраструктура, где вокруг не очень была развита территория, не созданы рабочие места, получила второе дыхание. Город получил от $7 до $10 млрд инвестиций в прилегающую территорию за счет частных средств, а пассажиры получили возможность пересадки с загруженных линий метрополитена на менее загруженное Московское центральное кольцо", - сказал он.

Ликсутов выразил уверенность, что похожий эффект произойдет после запуска движения по Московским центральным диаметрам. "Мы уверены вместе с "Российскими железными дорогами" в востребованности инфраструктуры, которую мы строим, вкладываем совместно деньги <...> Это будет востребованная и нужная инфраструктура", - считает заммэра.

Пассажирское движение на МЦК открылось 10 сентября 2016 года, железнодорожное кольцо проходит через 26 районов столицы, в которых живут около 2 млн человек. Для пассажиров открыта 31 станция, с 14 их них можно пересесть на метро, с шести - на пригородные электрички.

Московский урбанистический форум - ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля в столичном парке "Зарядье" и посвящен проектам, повышающим качество жизни в городской среде. Кроме того, в числе заявленных тем - приоритеты транспортной политики и инновационные туристические стратегии мегаполисов, баланс жилищной политики в быстрорастущей московской агломерации, план развития Московских центральных диаметров.