В Сбербанке назвали оптимистичными перспективы урегулирования долга UTair

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сбербанк и UTair наметили перспективы урегулирования задолженности авиакомпании перед банком, признали их оптимистичными. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

В 2015 году UTair привлекла у Сбербанка кредит на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году, также Сбербанк вошел в число банков, предоставивших авиакомпании синдицированный кредит на 23,7 млрд рублей (погашение в 2027 году). Кроме того, у UTair есть синдицированный кредит на семь лет на сумму в 18,9 млрд рублей (кредит погашен до 15,4 млрд рублей).

"Сегодня в Сбербанке состоялась рабочая встреча по обсуждению ситуации с долгом компании UTair, мы наметили перспективы ее урегулирования, они достаточно оптимистичны, - сказал Попов. - Я считаю, что решение можно найти. Мы находимся в постоянном процессе переговоров и стараемся учесть интересы всех участников".

Ранее газета "Ведомости" писала, что UTair попросила банки списать задолженность авиакомпании. Тогда глава банка Герман Греф сообщал, что Сбербанк не планирует идти на такой шаг.

В декабре 2018 года UTair не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика - "Финанс-авиа" - допустила технический дефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон.

Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль авиакомпании достигала 2,43 млрд рублей).