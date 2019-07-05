ЦБ может ввести жесткие меры в отношении недобросовестных продаж финансовых продуктов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Банк России может ввести государственное регулирование продаж финансовых продуктов, если в ряде секторов не сработает саморегулирование. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

В связи с этим она поторопила с введением саморегулирования банковский сектор.

"Если не сработает саморегулирование в ряде секторов - мы пойдем на государственное регулирование, я хочу чтобы все это понимали. Мы не будем терпеть мисселинг и недобросовестные продажи, потому что это подрывает доверие к рынку", - сказала Набиуллина.

В частности, ЦБ придется применить жесткие меры, если участники рынка самостоятельно не решат проблему переходов клиентов между НПФ и некорректных продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) через банки, привела пример Набиуллина. Обратившись к своему первому зампреду ЦБ Сергею Швецову, она отметила, что банки слишком долго внедряют стандарты продаж страховых продуктов (ранее такие стандарты ввел Всероссийский союз страховщиков для избежания некорректных продаж ИСЖ).

"Надо подумать о банковской индустрии. То, что вы сейчас рассказали о том, как внедряется стандарт продажи страховых продуктов - Сергей Анатольевич, это заставляет нас быстрее принимать решения. Мы не можем долго ждать, когда банковская отрасль созреет для того, чтобы присоединиться к этому стандарту. Обсуждаем год. И если банковская отрасль не готова брать сама на себя саморегулирование, нам придется заполнять эту брешь. Когда будет готова, будем передавать уже полномочия саморегулированию", - сказала Набиуллина.

"Призыв к банковскому сообществу и ко всем остальным - предложите работающую модель саморегулирования, которая позволит решить проблему мисселинга, недобросовестных продаж, недобросовестного поведения. Но для того, чтобы эти предложения прозвучали, у нас есть ограниченный срок, у нас есть ответственность перед потребителем, перед обществом", - добавила она.

При этом глава ЦБ выразила опасения относительно влияния саморегулируемых организаций на очень крупных участников. "Саморегулирование работает там, где много соразмерных участников <...> Опасения возникают там, где есть очень крупные игроки, сила которых больше, чем саморегулируемых организаций", - сказала она. Необходимо придумать такую форму саморегулирования, чтобы у СРО была возможность применять санкции и заставлять своих членов исправлять нарушения, заключила глава регулятора.

Банк России считает необходимым ввести институт саморегулирования на банковском рынке. В настоящее время в банковском секторе СРО нет - существуют только банковские ассоциации.