"Единая Россия" вместе с бизнесом запустит систему корпоративных грантов для НКО

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" совместно с бизнес-структурами запустит систему корпоративных грантов для НКО на реализацию социальных проектов. Об этом сообщил в пятницу сопредседатель центрального совета сторонников партии, депутат Госдумы Сергей Боярский на политической конференции единороссов.

"Партия сейчас поддерживает НКО через устранение административных барьеров, помощь во взаимодействии с исполнительной властью, продвижением востребованных ими политических решений", - заявил он, отметив при этом, что НКО нуждаются и в конкретных услугах, например, помощи в привлечении пожертвований, грантов, волонтеров, снижении бюрократической нагрузки.

"Поэтому одним из важнейших направлений деятельности [партийного] Центра поддержки гражданских инициатив будет привлечение финансирования на реализацию социально значимых проектов. Для этих целей [Центр] планирует совместно с коммерческими компаниями разработать систему корпоративных грантов, ими смогут воспользоваться небольшие региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания социально значимой помощи людям", - проинформировал Боярский.

Кроме того, по его словам, для помощи НКО "Единая Россия" также задействует корпоративных волонтеров - работников партнерских коммерческих организаций, которые будут участвовать в волонтерских акциях.

Важным направлением поддержки НКО со стороны партии, продолжил Боярский, станет оказание помощи в ведении бухгалтерской деятельности и юридическом сопровождении. Центр поддержки гражданских инициатив уже имеет ряд договоренностей с коммерческими компаниями об оказании соответствующей поддержки.

"Мы планируем расширить взаимодействие в части поддержки НКО, подключив к сотрудничеству компании, которые готовы консультировать и даже взять на себя непрофильные функции некоммерческих организаций, например, юридическое и бухгалтерское сопровождение, подготовку необходимых документов и отчетов", - пояснил парламентарий, констатировав, что "это требует много временных и кадровых ресурсов и усложняет профильную работу НКО".

В статье, опубликованной в понедельник в газете "Известия", председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал однопартийцев научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями.