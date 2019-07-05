Премьер Украины призвал "Нафтогаз" и другие госкомпании отозвать иски против государства

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Глава украинского правительства Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководству компании "Нафтогаз Украины" и других госкомпаний, которые подали иски в суды против государства. Об этом он сообщил в пятницу на заседании кабинета министров.

"То, что госкомпания "Нафтогаз" подала иск против государства, - это нонсенс. Если таким образом они будут и дальше паразитировать, я терпеть этого не собираюсь", - заявил премьер, добавив, что если к следующей среде главы компаний не отзовут иски, то будут уволены.

"До среды они должны отозвать иски против государства, потому что государство является их собственником. В противном случае мы на среду планируем освободить таких руководителей", - сказал Гройсман. "Другого быть не может. Они нанятые менеджеры и должны служить государству, а не [выступать] против него", - добавил глава правительства.

На днях "Нафтогаз" выиграл спор в Окружном административном суде Киева, который остановил действие постановления правительства о том, что компания должна выплатить государству до 1 июля дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за минувший год. По результатам деятельности в 2018 году "Нафтогаз" получил чистую прибыль в сумме 13,6 млрд гривен (около $500 млн). 90% дивидендов компания должна была направить в госбюджет.

На этом фоне руководство "Нафтогаза" заявило о невозможности запасти газ на зиму при выплате дивидендов в бюджет. Так, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, компании нужны деньги для закупки газа на зиму, в связи с чем требования выплаты дивидендов он назвал чрезвычайным вызовом. По его словам, приходится выбирать между выплатой дивидендов и защитой от кризиса.

Тем временем компания ищет возможность привлечь $1 млрд, чтобы накопить необходимые объемы газа для прохождения следующего отопительного сезона на случай прекращения транзита газа из России.

В настоящее время в украинские газовые хранилища закачано около 13,5 млрд куб. м газа при необходимых 20 млрд. Украина закачивает газ за счет внутренней добычи, а также за счет импорта из стран Евросоюза по так называемым реверсным схемам.