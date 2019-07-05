Роспатент создал рабочую группу по вопросам интеллектуальной собственности в фармацевтике

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роспатент создал межведомственную рабочую группу по вопросам интеллектуальной собственности в области фармацевтики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспатента.

В состав группы вошли представители министерств, ведомств, Госдумы, Евразийского патентного ведомства, фармацевтических ассоциации и представители крупных фармпроизводителей.

Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, чьи слова приводит пресс-служба, итоговые предложения и решения рабочей группы для их последующей совместной межведомственной реализации планируется включить в отдельный блок стратегии развития фармацевтической промышленности России на период до 2030 года, проект которой готовится в настоящее время.

Первое заседание рабочей группы прошло 4 июля, в ходе заседания обсудили первые предложения о внесении изменений в закон об обращении лекарственных средств.

Стратегия развития фармацевтической промышленности призвана усилить государственную политику по поддержке инноваций, развитию локальных компетенций в химическом и биологическом синтезе активных веществ и фармацевтических субстанций. Документ учитывает основные приоритетные направления развития государственной политики России - здравоохранение, образование, наука, международная кооперация.

В рамках госпрограммы развития фармацевтической промышленности "Фарма-2020" было выделено 4,5 млрд рублей и профинансировано более 400 проектов, которые направлены на разработку и трансферт технологий лекарственных форм.