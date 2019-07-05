Глава "Опоры России" предложил стимулировать к занятию бизнесом отставных силовиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Число российских предпринимателей можно существенно пополнить за счет вышедших на пенсию сотрудников силовых структур, людей зрелого возраста и других социальных групп. Такое мнение высказал руководитель бизнес-ассоциации "Опора России" Александр Калинин на сессии Международного финансового конгресса, посвященной вопросам ускорения роста экономики России.

По его мнению, вовлекать в предпринимательскую деятельность нужно не только молодежь.

"Силовики выходят [на пенсию] достаточно молодыми, и многие из них готовы заняться малым бизнесом", - сказал Калинин.

Кроме того, популяризировать предпринимательство следует среди женщин, отметил глава "Опоры России". По его словам, лишь 25% российских женщин занимаются бизнесом.

Также глава "Опоры России" считает необходимым стимулировать к занятию бизнесом людей старшего поколения.

"В 55 [лет] у нас во многом достаточно здоровое поколение. И у людей есть капитал, у людей есть желание заняться экономической деятельностью, которая не заставляет 8-10 или 12 часов в сутки, как в Москве, работать в офисе", - отметил он.

Предпринимательские ресурсы можно также найти среди мигрантов и в других фокус-группах, указал Калинин. Целевые социальные группы, которые заинтересованы и готовы начать собственное дело, должно определить заказанное Минэкономразвития исследование аналитического центра НАФИ.

Исследование ляжет в основу запускаемой в сентябре масштабной информационной кампании по популяризации предпринимательства. PR-кампания реализуется в рамках соответствующего федерального проекта, который в свою очередь входит в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году.