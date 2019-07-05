Госдолг Карелии за I полугодие снизился на 22% до 16,2 млрд рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 июля. /ТАСС/. Госдолг Карелии в I полугодии 2019 года снизился на 22%, или на 4,5 млрд рублей по сравнению с началом 2019 года. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил в пятницу глава республики Артур Парфенчиков.

"Эффективное управление госдолгом и прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Карелии за первое полугодие 2019 года позволили сократить госдолг по сравнению с началом текущего года на 4,532 млрд рублей, или на 22%. Впервые долг снизили до уровня пятилетней давности, то есть до показателя 2014 года", - написал губернатор.

По данным Минфина Карелии, на 1 июля 2019 года задолженность бюджета республики составила 16,2 млрд рублей. В целом в структуре долговых обязательств уменьшилась доля коммерческого долга региона, сократившись с 56% до 38%.

По итогам первых шести месяцев текущего года, экономия на обслуживании долга составила 200 млн рублей.