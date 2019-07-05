Сбербанк может закрыть сделку по Denizbank в течение месяца

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сбербанк может закрыть сделку по продаже турецкой "дочки" Denizbank банку Emirates NBD Bank в течение месяца, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Получены необходимые разрешения всех регулирующих органов ОАЭ, Турции, Австрии и России по приобретению Emirates NBD 99,85% акций Denizbank A.S. у Сбербанка. Я ожидаю, что сделка закроется в течение месяца", - сказал он.

Ранее Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка Denizbank до конца второго квартала 2019 года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии, и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 - на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).