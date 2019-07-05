Торговые представители РФ в шести странах впервые приедут в Удмуртию для развития экспорта

ИЖЕВСК, 5 июля. /ТАСС/. Торговые представители России в шести государствах 11 июля посетят Удмуртию для проведения переговоров с экспортно ориентированными предприятиями региона, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики.

"В состав делегации войдут представители России в США, Египте, Монголии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Индонезии. Подобные встречи очень полезны предприятиям, поскольку дают возможность провести переговоры по выходу на внешние рынки, найти новых партнеров, выйти в торговые сети за рубежом", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по итогам 2018 года Удмуртия демонстрирует уверенный прирост экспорта на рынки этих стран. По данным Центра поддержки экспорта республики, Египет занимает первое место в рейтинге основных импортеров продукции из Удмуртии. На апрель 2019 года туда поставлено продукции, выпущенной предприятиями региона, на $60 млн.

Делегациям будут проведены презентации экспортного потенциала Удмуртии, ее промышленного туризма, пройдут выступления торговых представителей и предприятий - лидеров экспортного роста, которые будут определены позднее.

В пресс-службе "Корпорации развития Удмуртии" корреспонденту ТАСС рассказали, что участие в мероприятии могут принять представители компаний любых направлений - ограничения по направлениям деятельности не предусмотрены.