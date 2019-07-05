Калининградский янтарный комбинат возобновляет сотрудничество с японской Beoluna

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Крупнейшая японская ювелирная компания Beoluna до конца 2019 года начнет первые закупки янтаря, добываемого Калининградским янтарным комбинатом (КЯК, входит в госкорпорацию "Ростех"), стороны уже договорились о возобновлении сотрудничества, сообщила в пятницу пресс-служба предприятия.

"Калининградский янтарный комбинат договорился с крупнейшей японской ювелирной компанией Beoluna о возобновлении сотрудничества. Согласно договоренностям, достигнутым в ходе визита японских партнеров на комбинат, до конца 2019 года компания начнет осуществлять первые закупки янтаря", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны уже приступили к оформлению договорных отношений.

Beoluna сотрудничает с Россией более 40 лет. Компания из Токио впервые побывала в Калининграде в 1992 году, с 1993 года она ежегодно приобретала в области до 1,5 тонн янтарного сырья, в том числе работая с комбинатом. Несколько лет назад компании прекратили сотрудничество.

По словам президента японской компании Ёдзи Кобаяси, которого цитирует пресс-служба, Калининградский янтарный комбинат - значимый и важный партнер для компании. "С учетом того, что янтарный рынок переполнен контрафактом, репутация комбината и партнерство с ним становятся гарантом высокого качества продукции", - приводятся его слова в сообщении. В настоящее время компанию в большей степени интересуют полуфабрикаты, а также готовые изделия, поскольку при создании украшений из янтаря следует учитывать этнографические и культурные особенности его страны.

Директор "Янтарного ювелирпрома", дочерней компании КЯК, Богдан Семченко отметил, что "производственные мощности комбината позволяют сегодня работать в рамках технического задания, доведенного японскими партнерами, как по созданию полуфабрикатов, так и готовых изделий".

О предприятии

Калининградский янтарный комбинат образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. В 2014 году комбинат указом президента РФ передан государственной корпорации "Ростех". Сегодня АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря. В разрабатываемых предприятием месторождениях сосредоточено около 90% мировых запасов минерала, возраст которого составляет 50 млн лет. Запасы ресурсной базы оцениваются в 116 тыс. тонн, что обеспечит промышленную добычу в течение 350 лет.