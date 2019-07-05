Югра направит в 2019 году почти 500 млн рублей на выплаты семьям для покупки жилья

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа направят 488 млн рублей в 2019 году на выплаты многодетным семьям и представителям коренных малочисленных народов на погашение части их остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Всего разовые выплаты получат 219 семей, сообщили в пятницу журналистам в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"В целях реализации национального проекта "Демография" правительство Югры в пятницу приняло решение о предоставлении в 2019 году единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Всего данную выплату до 30 ноября 2019 года получат 219 семей. На эти цели будет направлено более 488 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина, такая мера социальной поддержки "будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи".

По мнению вице-президента ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока по Уральскому федеральному округу, член общественной организации "Спасение Югры" Александра Новьюхова, выплаты существенно помогут представителям коренных народов Севера. "Эта мера поддержки позволит улучшить благосостояние, уменьшить затраты семейного бюджета у коренных народов, в первую очередь тех семей, которые уже совершили сделку, имеют кредитные обязательства", - отметил Новьюхов.

В Югре на реализацию нацпроекта "Демография" из регионального бюджета будет направлено 23,2 млрд рублей, почти 1,4 млрд рублей составят средства из внебюджетных источников, еще 255,2 млн рублей выделят муниципалитеты региона. Средства направят на организацию переобучения и повышения квалификации женщин в период декретного отпуска, вовлечение жителей в занятия физкультурой и спортом, на содействие в трудоустройстве незанятых одиноких родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, создание более 7,7 тыс. дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте с полутора до трех лет, а также на финансирование сертификата дошкольника, который частично компенсирует затраты родителей на посещение детьми частных детсадов.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.