Более 2 млн пачек сигарет продали за первые дни обязательной маркировки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Более 2 млн пачек сигарет с цифровыми кодами маркировки продано в розничных магазинах с 1 июля - момента перехода на обязательную маркировку, когда розница начала передавать информацию о продажах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Самые активные продажи в Москве и МО - 45% от всех продаж, на втором месте Нижегородская область - 12%, замыкает тройку лидеров Челябинская область - 6%", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ добавили, что несмотря на десятикратное увеличение количества передаваемых чеков, система работает стабильно и без сбоев.

Маркировка сигарет и папирос стартовала 1 марта 2019 года, участники оборота начали регистрироваться в системе. С 1 июля прекратилось производство немаркированной продукции, и передача информации о продажах через онлайн-кассы стала обязательной. С 1 июля 2020 года станет обязательным предоставлять информацию о передаче прав собственности между производителями, оптовиками и розницей, также будет запрещен оборот немаркированной продукции.