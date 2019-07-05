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Россельхознадзор ввел запрет на поставки мяса птицы из Карагандинской области Казахстана

В ведомстве сообщили, что запрет введен в связи с регистрацией в регионе болезни Ньюкасла

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор с 4 июля 2019 года ввел запрет на поставки мяса птицы из Карагандинской области Казахстана в связи с регистрацией в регионе болезни Ньюкасла. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, под запрет попали живая птица и инкубационные яйца, мясо птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, которая гарантирует разрушение вируса, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц

Кроме того, запрещен транзит по территории России продукции птицеводства из Карагандинской области.

Болезнь Ньюкасла - вирусное заболевание птиц, характеризуется пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. Опасности для здоровья человека не представляет, но контакт с инфицированными птицами может вызвать конъюнктивит и гриппоподобные симптомы.

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