Международные резервы России за июнь выросли на 4,7%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 июля 2019 года составили $518,36 млрд, что на 4,7% (или на $23,1 млрд) выше уровня на 1 июня, сообщает Банк России.

В том числе валютные резервы выросли на 3,1% - до $418,09 млрд, стоимость монетарного золота увеличилась на 11,6% - до $100,27 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.