Медведев считает, что сотрудничество бизнеса и социальных НКО даст положительный эффект

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Премьер-министр, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на пленарном заседании политической партийной конференции заявил, что сотрудничество бизнеса и социальных НКО даст положительный эффект для решения общественных проблем.

"Если бизнес будет помогать таким социально ориентированным НКО, от этого выиграют все, и выиграет в конечном счете наша страна, - сказал он. - Главное, чтобы сам бизнес чувствовал такую потребность общаться с НКО". По мнению премьера, зачастую эти две силы решают одну и ту же задачу, только с разных сторон. "Такая совместная деятельность была бы очень полезна", - подчеркнул он.

При этом Медведев указал на то, что развитие некоммерческих организаций в России только началось. Он добавил, что недавно в обществе появилось понимание того, что многие задачи государству самому решать трудно, а некоторые из них без участия НКО вообще невозможно.

"Я считаю, что мы до конца еще не оценили весь потенциал НКО, которые оказывают помощь и поддержку огромному количеству людей и не умеем этим управлять так, как это было бы полезным в интересах всей страны, начиная от достаточно сложного, и как было сказано, костного, законодательства, которое точно требует совершенствования, и заканчивая решениями всяких разных бытовых в широком смысле этого слова проблем деятельности НКО, - сказал он. - Я имею в виду подачу отчетности, взаимоотношения с бухгалтерами, юристами".

Председатель партии добавил, что партийные юристы вполне могли бы оказывать поддержку не только людям, которые попали в сложную ситуацию, но и социально ориентированным НКО. "Таким НКО, я думаю, тоже могли бы оказывать юридическую помощь, а в ряде случаев и какие-то бухгалтерские консультации. Их услугами пользуется большое количество людей и они, скажем по-честному, с большим достоинством выполняют свою социальную миссию, выполняют так, как многим государственным структурам даже не снилось. Этому стоит поучиться", - подчеркнул Медведев.