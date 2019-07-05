Трассу М-11 полностью откроют в октябре

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Платная скоростная трасса М-11 "Москва - Санкт-Петербург" будет полностью открыта в октябре 2019 года, сообщил ТАСС первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов.

"У нас осталось два участка - это 7 этап, 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь, - сказал он. - Все [строительство М-11] идет по графику, введут в октябре".

Ранее замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов сообщал, что трасса полностью будет открыта до конца сентября.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на некоторых участках.

Общая протяженность автомагистрали составит 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Как сообщал ранее ТАСС спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, стоимость проезда по платной трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург с учетом бензина составит около 3 тыс. рублей