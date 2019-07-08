Микрокредиты — плохо или хорошо? Отвечает нобелевский лауреат и экономист Мухаммад Юнус

Профессор экономики Мухаммад Юнус прославился как пионер микрокредитования для бедняков: еще в 1970-е, получив образование в США, он вернулся в родную Бангладеш, где присоединился к госпрограмме по борьбе с бедностью. И в 1976 году он основал банк Grameen, который стал выдавать микрокредиты от $100–200 под нетипичный для микрофинансовых организаций процент — до 20% (по данным на 2017 год).
Получив деньги, заемщики Grameen обязуются организовать бизнес, ограничить количество детей, отправить их учиться и даже просто пить кипяченую воду. Так что банк отчитывается о низком проценте невозвратов и успешном спасении клиентов из нищеты.
Признание нашло Мухаммада Юнуса в 2006 году — вместе с Нобелевской премией мира за борьбу с бедностью.
На минувшей неделе он выступил в Москве на пресс-конференции Фонда "Наше будущее", посвященной Международному дню социального бизнеса, и после рассказал ТАСС о том, что мешает благополучию бедных людей и каким он видит будущее человечества.
О бедности и ее причинах
Главная причина бедности в мире — капиталистическая система, в которой мы живем. Сами бедняки — их образ жизни и мировоззрение — не виноваты в том, что они бедные. Бедность в принципе неестественна для людей и навязана системой. И если мы хотим побороть бедность, менять нужно именно экономическую систему.
Простой пример — банки. Они созданы и работают для богатых или просто обеспеченных людей, но не для неимущих. Те, чье благосостояние ниже определенного уровня, просто не могут рассчитывать на их услуги. Так что мы создали банк — Grameen Bank — как раз для бедных людей, чтобы они могли принимать собственные решения и заниматься предпринимательством.
О капитализме и социальном бизнесе
Проблема капитализма в том, как он видит человека — корыстным и нацеленным в первую очередь на максимизацию личной выгоды. Вся современная система функционирует с учетом этого образа и игнорирует социальную сторону людей. Это неправильно. Нужно менять систему, чтобы каждый человек мог переделать свою жизнь и выбраться из нищеты.
При этом я не говорю о конце капитализма — только об изменении его структуры и создании социального бизнеса, который не делает деньги ради денег, а заботится об общественных интересах и нацелен на решение человеческих проблем. Именно в этом заключается его суть и главное отличие от компаний со стандартной бизнес-моделью.
При этом социальный бизнес не ограничивается какими-то регионами или странами — он открывается повсеместно.
О предпринимательстве
Еще одна слабость современной экономической системы кроется в идее, что все должны работать на кого-то. Но я настаиваю, что трудиться на других неестественно для человека. Он по своей природе — предприниматель и творец. И людям нужна возможность выбора — быть такими предпринимателями или провести жизнь в работе на кого-то еще.
Сейчас такой возможности практически нет. Общество постоянно твердит молодежи, по какому профессиональному пути идти — школа, университет, офис.
О микрокредитовании
Микрокредиты, которые предлагает Grameen Bank, совсем не то же самое, что подразумевают под ними повсеместно. Это не потребительские займы под сотни процентов годовых. Я считаю, в принципе неправильно называть такие заимствования микрокредитами. И журналисты, мне кажется, должны объяснять эту опасную разницу.
Микрофинансовые организации должны быть социальным бизнесом и помогать людям решать проблемы, а не зарабатывать на них деньги и ввергать в нищету. Так, Grameen Bank выдает средства именно на предпринимательскую деятельность, которая будет приносить доход.
Конечно, мои идеи критикуют — это естественно, когда делаешь что-то принципиально новое, но это помогает наблюдателям разбираться, где правильное микрокредитование, а где — нет.
О женщинах и мужчинах как клиентах
Почти все заемщики Grameen Bank — 97% — женщины. Мы специально создавали банк с ориентацией на них. Ведь когда мы только начинали, банки в Бангладеш не давали кредиты не только бедным людям, но и женщинам. До сих пор даже у богатой женщины меньше шансов получить заем, чем у мужчины. Что уж говорить о бедных женщинах.
В ходе работы мы заметили, что деньги, которые получает женщина, приносят ее семье больше пользы и дают выше шанс выбраться из нищеты, чем та же сумма, которую получает мужчина. Так что мы изменили подход и сконцентрировались именно на женщинах.
О будущем человечества
Если мир будет и дальше развиваться так, как сейчас, то в будущем человечество ждет полный кошмар. И на самом деле, чтобы предотвратить это, у нас осталось уже не так много времени.
Один из главных мировых вызовов — экологическая обстановка на планете. Если мы не изменим ее в ближайшие 20 лет, то дальше будет слишком поздно. Точка невозврата уже пройдена. Но реальных усилий предпринимается не так уж и много.
Вторая проблема — все больший рост неравенства в мире. В руках богатейших людей планеты концентрируется все больше и больше богатства: сейчас 1% мирового населения владеет бо́льшим состоянием, чем оставшиеся 99%, вместе взятые. И это закономерно вызывает гнев и социальное напряжение — общество рискует просто "развалиться". И тогда уже никто не сможет жить в такой ситуации.
Поэтому сейчас человечество должно сконцентрировать все свои ресурсы, идеи, усилия, чтобы предотвратить такое развитие событий. И это, конечно, вызов.
О личной ответственности
Государства, ООН и другие международные организации не могут решить всех проблем, если сами люди ничего не будут делать. Мы должны позволить властям делать их работу, но не забывать о личной ответственности — по-настоящему общественные вызовы решаются именно на персональном уровне. Начать стоит хотя бы с собственной семьи — родителей, детей, родственников. Нужно признать, что человечество сейчас находится в опасном положении, и вместе искать пути, как из него выйти. Каждый должен задаться вопросом, что лично он может сделать, чтобы изменить систему, и делать это.
Арина Раксина, Марат Кузаев, Габриэла Чалабова