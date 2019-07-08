Микрокредиты — плохо или хорошо? Отвечает нобелевский лауреат и экономист Мухаммад Юнус

Профессор, банкир и автор книги "Мир трех нулей", изданной "Альпина Паблишер", Мухаммад Юнус — о том, почему привычные нам микрокредиты опасны, а работать на других — противоестественно для человека

Профессор экономики Мухаммад Юнус прославился как пионер микрокредитования для бедняков: еще в 1970-е, получив образование в США, он вернулся в родную Бангладеш, где присоединился к госпрограмме по борьбе с бедностью. И в 1976 году он основал банк Grameen, который стал выдавать микрокредиты от $100–200 под нетипичный для микрофинансовых организаций процент — до 20% (по данным на 2017 год).

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Получив деньги, заемщики Grameen обязуются организовать бизнес, ограничить количество детей, отправить их учиться и даже просто пить кипяченую воду. Так что банк отчитывается о низком проценте невозвратов и успешном спасении клиентов из нищеты. Признание нашло Мухаммада Юнуса в 2006 году — вместе с Нобелевской премией мира за борьбу с бедностью. На минувшей неделе он выступил в Москве на пресс-конференции Фонда "Наше будущее", посвященной Международному дню социального бизнеса, и после рассказал ТАСС о том, что мешает благополучию бедных людей и каким он видит будущее человечества. О бедности и ее причинах Главная причина бедности в мире — капиталистическая система, в которой мы живем. Сами бедняки — их образ жизни и мировоззрение — не виноваты в том, что они бедные. Бедность в принципе неестественна для людей и навязана системой. И если мы хотим побороть бедность, менять нужно именно экономическую систему. Простой пример — банки. Они созданы и работают для богатых или просто обеспеченных людей, но не для неимущих. Те, чье благосостояние ниже определенного уровня, просто не могут рассчитывать на их услуги. Так что мы создали банк — Grameen Bank — как раз для бедных людей, чтобы они могли принимать собственные решения и заниматься предпринимательством. О капитализме и социальном бизнесе

Проблема капитализма в том, как он видит человека — корыстным и нацеленным в первую очередь на максимизацию личной выгоды. Вся современная система функционирует с учетом этого образа и игнорирует социальную сторону людей. Это неправильно. Нужно менять систему, чтобы каждый человек мог переделать свою жизнь и выбраться из нищеты. При этом я не говорю о конце капитализма — только об изменении его структуры и создании социального бизнеса, который не делает деньги ради денег, а заботится об общественных интересах и нацелен на решение человеческих проблем. Именно в этом заключается его суть и главное отличие от компаний со стандартной бизнес-моделью. При этом социальный бизнес не ограничивается какими-то регионами или странами — он открывается повсеместно. О предпринимательстве Еще одна слабость современной экономической системы кроется в идее, что все должны работать на кого-то. Но я настаиваю, что трудиться на других неестественно для человека. Он по своей природе — предприниматель и творец. И людям нужна возможность выбора — быть такими предпринимателями или провести жизнь в работе на кого-то еще. Сейчас такой возможности практически нет. Общество постоянно твердит молодежи, по какому профессиональному пути идти — школа, университет, офис. О микрокредитовании

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Микрокредиты, которые предлагает Grameen Bank, совсем не то же самое, что подразумевают под ними повсеместно. Это не потребительские займы под сотни процентов годовых. Я считаю, в принципе неправильно называть такие заимствования микрокредитами. И журналисты, мне кажется, должны объяснять эту опасную разницу. Микрофинансовые организации должны быть социальным бизнесом и помогать людям решать проблемы, а не зарабатывать на них деньги и ввергать в нищету. Так, Grameen Bank выдает средства именно на предпринимательскую деятельность, которая будет приносить доход. Конечно, мои идеи критикуют — это естественно, когда делаешь что-то принципиально новое, но это помогает наблюдателям разбираться, где правильное микрокредитование, а где — нет. О женщинах и мужчинах как клиентах Почти все заемщики Grameen Bank — 97% — женщины. Мы специально создавали банк с ориентацией на них. Ведь когда мы только начинали, банки в Бангладеш не давали кредиты не только бедным людям, но и женщинам. До сих пор даже у богатой женщины меньше шансов получить заем, чем у мужчины. Что уж говорить о бедных женщинах. В ходе работы мы заметили, что деньги, которые получает женщина, приносят ее семье больше пользы и дают выше шанс выбраться из нищеты, чем та же сумма, которую получает мужчина. Так что мы изменили подход и сконцентрировались именно на женщинах. О будущем человечества