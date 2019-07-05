Кабмин внес в Госдуму поправки об освобождении от НДС операторов вывоза мусора

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в налоговом законодательстве, которыми предлагает освободить от уплаты НДС операторов вывоза мусора. Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Поправками к законопроекту предлагается установить условие, при котором налогоплательщик может воспользоваться освобождением от обложения НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), оказываемых региональными операторами", - говорится в пояснительной записке к документу.

Это будет возможно, если услуги, в отношении которых органом местного самоуправления, осуществляющим регулирование тарифов, утвержден предельный тариф на услуги оператора по обращению с ТКО без учета НДС.

Согласно документу, для региональных операторов может устанавливаться "налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, в размере ноль процентов". "Указанные ставки применяются к прибыли регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами от деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов", - говорится в тексте поправок.

Кроме того, поправками предлагается не признавать объектом обложения НДС передачу на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность спортивных объектов для конькобежных мероприятий и необходимых для их функционирования объектов инфраструктуры и движимого имущества. Суммы НДС, принятые к вычету по таким объектам, предлагается не восстанавливать.