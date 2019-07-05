"Мегафон" может начать в 2019 году продавать недвижимость для снижения долга

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Мегафон" в целях снижения долга компании может в этом году начать продавать непрофильные активы, включая офисные помещения. Об этом в интервью агентству Reuters заявил гендиректор мобильного оператора Геворк Вермишян.

"Мы [к программе продажи непрофильных активов] еще не приступили, но все то, что в телекоме не является стратегически важным и не несет стратегического преимущества или не принесет в будущем, может быть выставлено на продажу. Один из примеров - офисная недвижимость в собственности", - сказал он, не уточнив, сколько планирует заработать компания на этом.

Так, добавил Вермишян, в распоряжении "Мегафона" есть "десятки тысяч квадратных метров" офисной недвижимости в регионах, которую компания может начать продавать уже в этом году. По словам гендиректора "Мегафона", также не исключается продажа башенной инфраструктуры компании, которая была передана в "дочку" оператора - "Первую башенную компанию" ("Мегафон" владеет на 100%), но окончательного решения поэтому еще не принято.

В отчетности "Мегафона" за I квартал 2019 года говорится, что чистый долг оператора вырос на 23,4% - с 294,3 млрд рублей на 31 декабря 2018 года до 363,3 млрд рублей на 31 марта 2019 года в связи с дополнительным финансированием обязательного предложения о выкупе акций.

В начале июня дочерняя структура "Мегафона" - "Мегафон финанс" - выкупила 0,8% акций оператора, которые ранее находились на руках у миноритарных акционеров. В результате компания получила контроль над 100% акций оператора.