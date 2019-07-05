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Претензии Роскомнадзора к Google
Обновлено 

Роскомнадзор составил протокол в отношение Google за недостаточную фильтрацию контента

Компанию могут оштрафовать на 500-700 тыс. рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google за недостаточные меры по исключению запрещенного контента из результатов поисковых запросов. Размер штрафа может составить 500-700 тыс. руб., сообщило ведомство в пятницу.

"Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. <...> За неисполнение указанных требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении на сайте Роскомнадзора.

Ранее глава ведомства Александр Жаров сообщил журналистам, что Роскомнадзор находится в постоянном контакте с корпорацией.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень таких страниц. Ранее, как информировали в ведомстве, объем фильтрации контента составлял около 80%, сейчас он, по данным Жарова, не превышает 70%.

Теги
РоссияПретензии Роскомнадзора к Google
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