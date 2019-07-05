Регионы Северного Кавказа в течение недели актуализируют данные по реализации нацпроектов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в течение недели актуализируют данные по реализации национальных проектов с тем, чтобы вывести прогнозные показатели на уровень среднероссийских. Об этом сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Регионы СКФО в течение недели актуализируют данные по реализации нацпроектов. Во вступительном слове Одес Байсултанов отметил, что все субъекты РФ, входящих в СКФО, активно включились в работу по реализации нацпроектов, однако столкнулись с некоторыми трудностями", - говорится в сообщении по итогам совещания, посвященного реализации национальных проектов в соответствии с майским указом президента РФ.

Пресс-служба пояснила, что в числе общих для Северного Кавказа задач, требующих первоочередного внимания, на совещании были названы снижение до среднероссийских значений показателей младенческой смертности, недопущение трехсменного режима обучения и решение проблем высокого уровня износа и аварийности школ, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций, повышение занятости и самозанятости населения, защита объектов капитального строительства от чрезвычайных ситуаций природного характера и переселение граждан из жилищного фонда, находящегося в зонах, подверженных чрезвычайным ситуациям.

"Анализ паспортов федеральных проектов показал: около половины предусмотренных показателей на территории Северо-Кавказского федерального округа не достигают среднероссийского уровня, а во многих случаях существенно ниже, несмотря на то, что Северо-Кавказский округ - приоритетная территория Российской Федерации. Мы проводим это совещание, чтобы собрать все проблемные зоны и вынести их выше, на уровень вице-премьера. Но для выхода на федеральный уровень будет эффективнее, если субъекты РФ, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ, выступят одним консолидированным блоком, подключат общее стратегическое планирование, и сделают это уже в ближайшее время", - цитирует пресс-служба первого замминистра Одеса Байсултанова.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.