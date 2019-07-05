Путепровод на трассе "Кавказ" на территории КБР отремонтируют до конца года

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии (КБР) капитально отремонтируют путепровод на трассе Р-217 "Кавказ". Работы начались в июне и закончатся в октябре этого года, сообщили журналистам в пятницу в ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Работы проводятся в селении Малка на 405-м километре дороги. Проектом предусмотрена замена фундамента опор, возведение новых опор, трехпролетного строения и усиление дорожного полотна с расширением до двух полос. Для обеспечения безопасности дорожного движения установят более 200 метров барьерного ограждения, светоотражающие дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком", - говорится в сообщении.

На время работ движение направили по двухполосному путепроводу, расположенному рядом. "После завершения капитального ремонта объект будет соответствовать параметрам второй технической категории. Затем дорожники приступят к капитальному ремонту второго путепровода, по которому проезд осуществляется в настоящее время", - отмечают в ведомстве.

Согласно госконтракту, капитальный ремонт планируется завершить в конце октября 2019 года. На автомобильной дороге Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской республикой ежедневно проезжает более 20 тыс. автомобилей, уточнили в Упрдор "Кавказ".