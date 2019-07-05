Власти КЧР направят на дороги для нового микрорайона Черкесска более 460 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии выделят на строительство дорог и инженерных сетей в новом микрорайоне Черкесска более 460 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в администрации города.

"Региональным проектом "Жилье" в рамках создания нового микрорайона и комплексного развития территории Черкесска предусмотрено строительство дорог протяженностью 4,7 км и 6,8 км инженерных сетей с современной ливневой канализацией, железнодорожным переездом и контактной троллейбусной линией. Финансирование осуществляется из федерального и республиканского бюджетов", - сказал ТАСС представитель администрации Черкесска, уточнив, что общая сумма финансирования составляет 461,5 млн рублей.

По его словам, в новом микрорайоне планируется проживание около 30 тыс. человек, при этом транспортная инфраструктура на этой территории в настоящее время полностью отсутствует.

Ранее сообщалось, что новый микрорайон строится на северо-западе Черкесска. Общая площадь застройки составляет около 700 тыс. кв. м. В новом микрорайоне начато строительство самого крупного в республике образовательного комплекса, рассчитанного на 800 учащихся и 250 дошкольников. Уже построены первые многоквартирные дома, лечебно-профилактические учреждения, а также возведен образовательный комплекс, в состав которого вошли школа и детсад на 600 и 150 мест соответственно.