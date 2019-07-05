Bloomberg: в ЕС обсуждают кандидатуру главы Банка Англии на пост главы МВФ

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Власти ведущих стран Европы активно обсуждают идею выдвижения главы Банка Англии Марка Карни в качестве кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, Карни считается весьма подходящей, но не единственной кандидатурой на пост главы МВФ. Министры финансов Европейского союза (ЕС) могут попытаться согласовать имя одного кандидата на встрече, запланированной на начало следующей недели.

Bloomberg обратилось за подтверждением своих данных в Банк Англии. В этом финансовом учреждении отказались прокомментировать публикацию.

Газета The Daily Telegraph в минувшую среду в числе кандидатов в руководители МВФ вместо уходящей Кристин Лагард называла также бывшего министра финансов Великобритании Джорджа Осборна. Именно он назначал Карни главой Банка Англии в 2013 году. Известный экономист Карни, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии и Канады, должен покинуть свою должность в начале следующего года. Карни, как и Осборн, руководил британским Минфином с 2010 по 2016 год.

Как сообщалось ранее, Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этом посту она должна сменить 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги. По традиции пост главы фонда, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы. Тем не менее представитель Великобритании пока еще никогда не назначался на эту должность.