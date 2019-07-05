На поддержку АПК в Калмыкии в 2019 году направят свыше 1 млрд рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Свыше 1 млрд рублей будет направлено в 2019 году в качестве господдержки сельского хозяйства в Калмыкии, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, сельское хозяйство - стратегическая отрасль экономики, основа которой - животноводство. На его долю приходится более 80% производства валовой продукции.

"В 2019 году из федерального бюджета на господдержку республике выделено более 1 млрд рублей, и Минсельхоз РФ продолжит стимулировать развитие сельского хозяйства региона", - цитирует пресс-служба главу министерства Дмитрия Патрушева, который в пятницу с рабочим визитом посетил Калмыкию.

Как уточнили ТАСС в республиканском Минсельхозе, средства направляются в том числе на оказание поддержки в области растениеводства и овощеводства, на мелиорацию земель, что особо необходимо в засушливых условиях региона, а также на поддержку животноводства.

По данным пресс-службы, Патрушев в Калмыкии встретился с временно исполняющим обязанности главы региона Бату Хасиковым и провел совещание по развитию сельского хозяйства региона. В частности, министр отметил, что аграрный сектор республики "показывает высокий уровень рентабельности производства сельхозпродукции, который почти двукратно превышает среднероссийские показатели". При этом одним из драйверов роста регионального АПК является мясное животноводство и связанные с ним перерабатывающие предприятия. В частности, по итогам прошлого года производство мяса и субпродуктов выросло на 50%, мясных полуфабрикатов - на 53,3%.

В свою очередь Хасиков отметил, что республика занимает ведущую позицию по численности крупного рогатого скота мясного направления и второе место по численности поголовья овец в России. В регионе функционируют 78 сельскохозяйственных предприятий, более 3-х тыс. крестьянско-фермерских хозяйств и более 60 тыс. личных хозяйств. При этом в регионе запланировано кратное увеличение объемов экспорта к 2024 году - прежде всего, за счет роста поставок мяса.