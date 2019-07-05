СОЧИ, 5 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате в 2019 году, сообщил ТАСС директор департамента информационных технологий и интеллектуальных транспортных систем компании Игорь Антропов.

Речь идет о поправке, подразумевающей введение административного штрафа за неоплату проезда по платной автодороге, без которого невозможно внедрить систему free-flow ("свободный поток" - проезд без шлагбаумов).

"Сейчас этот процесс на финальной стадии. Идет рассмотрение уже в различных советах, консультативных органах", - сказал он. - Надеюсь, что в этом году нам разрешат уже (ввести штрафы - прим. ТАСС)".

Антропов также пояснил, что принятие закона необходимо не только для введения системы free-flow, которую планируют внедрить на ЦКАД в 2020 году. "Сейчас транспорт, который проезжает без оплаты, мы его штрафуем не за то, что он без оплаты проехал, а за то, что он проехал на красный свет, нарушив правила дорожного движения". Чтобы обеспечивать доказательную базу правонарушения, госкомпания установила специальные трехсекционные светофоры. Кроме того, "Автодор" заменил мягкие стрелы шлагбаумов на металлические, в итоге 90% нарушителей с дорог "либо ушли, либо стали платить", подчеркнул Антропов.

"Это закон не против обычных пользователей, это закон, который бы наказывал тех людей, которые не платят. Их всего сейчас 0,6%, и в основном это те, кто перевозят коммерческие грузы", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Автодора".

Экспертные оценки

Как сообщалось ранее, совет при президенте РФ не поддержал проект о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты, рекомендовав его доработать. Согласно тексту заключения, установление административной ответственности в таких случаях "вызывает сомнение, поскольку по существу в основе отношений, связанных с движением по такой автомобильной дороге, лежит гражданско-правовой договор, за нарушение которого логично было бы установить не административную, а гражданско-правовую ответственность".

Первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов ранее сообщал, что Минтранс РФ рассчитывает на принятие законодательства по безбарьерной оплате проезда по платным дорогам Госдумой РФ в осеннюю сессию.