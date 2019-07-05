Силуанов: передача Связь-банка Промсвязьбанку может состояться в ближайшее время

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Параметры передачи "дочки" ВЭБ.РФ - Связь-банка на баланс Промсвязьбанка согласованы с Банком России и ВЭБ.РФ, она может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Да, мы, в принципе, договорились с Центральным банком об условиях передачи, и с ВЭБом мы договорились о том, чтобы такая передача состоялась в ближайшее время. Мы намерены обсудить еще этот вопрос, в принципе, он будет решен", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, определены ли параметры передачи Связь-банка Промсвязьбанку.

В конце 2018 года государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" предложила передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждает с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс").

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанку переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса.

Глава ПСБ Петр Фрадков отмечал, что ВЭБ.РФ и Минфин в настоящее время досогласовывают детали передачи Связь-банка на баланс Промсвязьбанка. Также Фрадков добавил, что Промсвязьбанк уже участвует в управлении Связь-банком через совет директоров.