Более 20 млрд рублей намерены вложить в развитие мелиорации на Ставрополье до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Вложения инвестиций и бюджетных средств в развитие мелиорации в Ставропольском крае до 2024 года превысят 20 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Вложения в мелиорацию [в Ставропольском крае] в целом будут больше 20 млрд рублей в ближайшие четыре года. Думаю, что в 2024 году это нам даст как минимум 5 тыс. рабочих мест, 100 тыс. га новых орошаемых земель ", - сказал он.

По словам Владимирова, из общего объема государственная поддержка может составить порядка 15 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на компенсацию затрат инвесторов на капитальные вложения в создание систем орошения.

Помимо развития сельскохозяйственного производства, мелиорация поможет минимизировать возможные потери от засухи - второй год подряд в некоторых районах края наблюдается дефицит влаги. "Засуха сегодня есть, мы видим, что пропашные очень сложно взошли, будут потери в этом году. Риск, связанный с засухой, [поможет снизить] орошение", - пояснил губернатор.

По данным министерства сельского хозяйства края, площадь орошаемых земель на Ставрополье превышает 240 тыс. га. Реализация федеральной программы "Развитие мелиорации земель" позволила за четыре года создать в регионе около 24 тыс. га орошаемых земель.