Moody's изменило прогноз по рейтингу "Евраза"

ТАСС, 5 июля. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по корпоративному рейтингу горно-металлургической компании "Евраз" "Ba1" на "позитивный" со "стабильного". Об этом говорится в сообщении агентства.

Рейтинг вероятности дефолта компании подтвержден на уровне "Ba1-PD".

"Сегодняшнее изменение прогноза "Евраза" и подтверждение его рейтингов отражает наши ожидания относительно того, что компания сохранит сильные финансовые показатели, несмотря на волатильность цен на сталь и коксующийся уголь", - отметили в Moody's.

Аналитики агентства ожидают от "Евраза" сохранения здоровой ликвидности и продолжения проведения сбалансированной финансовой и дивидендной политики на фоне увеличение капитальных затрат и рисков того, что постоянные международные торговые споры могут подорвать мировой спрос на сталь и сырьевые товары.

"Кроме того, рейтинговое действие учитывает ожидания Moody's, что прибыльность бизнеса "Евраза" в Северной Америке существенно улучшится после недавнего снятия 25-процентного тарифа на импорт стали между США и Канадой. Это должно поддержать консолидированную прибыльность компании. Moody's ожидает, что рентабельность по EBITDA североамериканского бизнеса, включающего два завода в США и четыре завода в Канаде, увеличится до 5-6% в 2019 году по сравнению с менее чем 1% годом ранее", - сообщили в агентстве.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Они применяются ко всем странам, за исключением Австралии и Аргентины, а Бразилия и Южная Корея были освобождены лишь от пошлин на сталь. В мае 2019 года президент США подписал распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии, Италии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2018 году компания произвела 13,02 млн тонн стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,77%), Александр Абрамов (19,41%) и Александр Фролов (9,69%).