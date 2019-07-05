Эксперты сообщили, что производство водки в РФ в первом полугодии выросло на 0,7%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Объем производства водки в первом полугодии 2019 года вырос на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 36,1 млн дал. Об этом говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

При этом в июне 2019 года в России было произведено 5,7 млн дал водки, что на 16,2% ниже показателя за июнь прошлого года. Объем производства вин шампанских и игристых в январе - июне 2019 года вырос на 9,2% и составил 4,4 млн дал, в июне 2019 года - на 19,7%, до 861,8 тыс. дал. Производство тихих вин за первое полугодие выросло на 4,6% и составило 14,6 млн дал, в июне 2019 - снизился на 9,6%, до 2,5 млн дал.

Объем производства этилового ректификованного спирта в январе - июне 2019 года составил 23,8 млн дал, что за 1,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В июне 2019 года производство этой продукции снизилось на 6,1%, до 3,9 млн дал. Производство ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% за полугодие снизилось на 0,4%, до 1,3 млн дал, в июне 2019 года - на 22,4%, до 177,6 тыс. дал. Производство ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% выросло на 15,9%, до 3,2 млн дал, в июне 2019 года - на 6,4%, до 462 тыс. дал.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объем производства коньяка в России в январе - июне 2019 года составил 3,8 млн дал, снизившись на 0,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В июне 2019 года в России было произведено 624 тыс. дал коньяка, что на 18,2% ниже уровня июня прошлого года. Объем производства напитков винных, изготовляемых без добавления этилового спирта, в первом полугодии 2019 года вырос на 17,3% и составил 11,8 млн дал, в июне 2019 года - на 7,2%, о 2 млн дал. Объем производства слабоалкогольных напитков с содержанием спирта не более 9% в январе - июне2019 года увеличился на 14,7% и составил 3,5 млн дал, в июне - на 17,6%, до 732,1 тыс. дал.