Почта Банк: единая биометрическая система будет полноценной при достаточном объеме услуг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Полноценная работа Единой биометрической системы возможна только при условии наличия в ней достаточного количества услуг и сервисов. Такое мнение высказал председатель правления "Почта банка" Дмитрий Руденко, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Для полноценной работы ЕБС (Единой биометрической системы) ее нужно наполнить большим количеством сервисов, а не только возможностью получать банковские услуги. Важно, чтобы люди с помощью биометрического шаблона могли получать различные услуги - как государственные, так и негосударственные. Сейчас люди не понимают, почему не могут из дома воспользоваться той или иной услугой, если сдали биометрический шаблон. Если все ведомства признают единый биометрический шаблон в качестве официальной подписи, то с ее помощью можно будет заключить любую сделку и получить абсолютно любую услугу", - отметил Руденко.

"Сдают биометрические данные в основном граждане из так называемой экономически активной категории - от 20 до 50 лет, но также есть пенсионеры и молодые люди. Лидерами по количеству сданных шаблонов у в нашем банке являются Сибирский регион, Северо-Запад, Москва и Поволжье. Важно, что это не только города-миллионники, мы видим активность граждан и в средних, и малых городах, где у нас также расположены клиентские центры, сдают биометрию и в сельских населенных пунктах. На текущий момент более 2,4 млн человек подтвердили свою учетную запись на портале "Госуслуги" в офисах и ДБО "Почта банка", - сказал он.

Глава кредитной организации обозначил другую проблему, которая мешает развитию сегмента. "Проект Единой биометрической системы сейчас строится на донорах и акцепторах, это неправильно. Доноры - это те банки, которые собирают биометрические шаблоны в систему, а акцепторы - те, кто открывают по этой технологии счета и предоставляют услуги. Все банки хотят собирать шаблоны, но не все хотят открывать счет и предоставлять услуги по удаленной идентификации, ведь это требует инвестиций, перестройки менталитета и корректировок юридической части работы банка", - сказал он, подчеркнув, что важная задача сейчас - подключить к этой системе все банки.

Руденко уточнил, что сейчас с помощью биометрического шаблона в "Почта банке" можно открыть счет и получить доступ ко всем услугам: вкладам, переводам, платежам, кредитам.