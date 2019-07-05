Интеллектуальная система управления ветрогенераторами разработана в Дании

ТАСС, 5 июля. Датская компания Mita-Teknik представила новую интеллектуальную систему управления вращением лопастей ветрогенераторов, которая позволит существенно снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание турбин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По словам представителей Mita-Teknik, новая система предназначена как для наземных, так и для шельфовых ветряных электростанций мощностью до 12 МВт. Проектный срок службы системы Mita Pitch составит 30 лет, причем в конструкции будет использоваться минимальное количество быстро изнашивающихся деталей, что позволит снизить необходимость дорогостоящего технического обслуживания.

Система была спроектирована таким образом, чтобы легко интегрироваться в исходное программное обеспечение электростанции и работать с имеющимися данными с помощью встроенных аналитических алгоритмов. Mita Pitch позволит оценивать производительность и нагрузку турбин в режиме реального времени и минимизировать периоды простоя за счет оптимизации скорости вращения и угла наклона лопастей ветряных турбин.

Решение Mita-Teknik также отличается своими эксплуатационными характеристиками - система сможет работать в суровых климатических условиях при температурах от -30 до +60 градусов, а также выдерживать длительное воздействие морской воды за счет алюминиевых корпусов.