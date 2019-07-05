Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,42-0,96%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,42% - до 2830,71 пункта, индекс РТС снизился на 0,96%, до 1397,94 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:49 мск вырос на 0,6%, до 63,86 рубля, курс евро снизился на 0,05%, до 71,585 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,56% - до $64,11 за баррель.

Под занавес недели в США вышла статистика по рынку труда, которая оказалась значительно сильнее прогнозов, чем усилила доллар. Краткосрочно активы развивающихся стран могут оказаться под давлением - данные по рынку труда США привели к росту сомнений инвесторов по поводу готовности ФРС снижать ставки, рассказал финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. С другой стороны, на будущей неделе риск-аппетиты могут быть простимулированы возобновлением торговых переговоров США с Китаем, однако пик дивидендных отсечек будет отбирать часть повышательного потенциала у индекса Мосбиржи, добавил он.

Прогнозный диапазон "БКС Премьер" на понедельник по индексу Мосбиржи - 2800-2840 пунктов.