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Структуры Прохорова заложили 100% страховой компании "Согласие" по кредиту в Совкомбанке

Речь идет об ООО "Интерконсенто" и "Онэксим Холдингз Лимитед"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компании Михаила Прохорова ООО "Интерконсенто" и "Онэксим Холдингз Лимитед" заложили принадлежащие им доли в страховой компании "Согласие" - 58,29% и 41,71% соответственно - в Совкомбанке по договорам о предоставлении невозобновляемой кредитной линии. Информация об этом содержится в базе данных СПАРК. Кредитные договоры были заключены 21 июня 2019 года, следует из данных СПАРК.

"Мы знаем, что это краткосрочный кредит, который планируется закрыть до конца 2019 года. "Согласие" - интересный и ликвидный актив группы, который может рассматриваться как надежный залог", - сказал представитель "Согласия", посоветовав за более подробными комментариями обратиться в группу "Онэксим". В "Онэксиме" не ответили на запрос ТАСС на момент публикации.

Представитель Совкомбанка отказался комментировать кредитные договоры, сославшись на банковскую тайну.

"Согласие"- крупный универсальный страховщик, занимает 12-е место по объему сборов.

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