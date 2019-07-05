Глава РЭЦ не исключил передачу центра от ВЭБ.РФ в собственность России позже 2019 года

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Передача ВЭБ.РФ своей "дочки" - Российского экспортного центра (РЭЦ) - в собственность России может произойти после 2019 года. Об этом ТАСС сообщил глава РЭЦ Андрей Слепнев.

"Это решение правительства, какое будет принято решение по корпоративным процедурам. ВЭБ осуществляет координацию институтов развития, в этом плане передача может быть осуществлена и в этом году, может быть и позже, критического какого-то срока нет", - указал Слепнев.

Ранее глава РЭЦ сообщал ТАСС, что передача центра государству может пройти в первом полугодии 2019 года. "Сейчас пока мы видим, что те механизмы дополнительной поддержки, которые прорабатываются, не требуют срочной реализации", - добавил Слепнев.

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов ранее подчеркивал, что при передаче ВЭБ.РФ и РЭЦ продолжат тесное сотрудничество.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам финансовые и нефинансовые меры поддержки. Российский экспортный центр создан в структуре ВЭБ. В группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк".