Ретейлер "Евроторг" первым из белорусских эмитентов разместил облигации на Мосбирже

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Лидер продуктового ретейла Белоруссии "Евроторг" разместил пятилетние облигации на Мосбирже, объем размещения - около 12 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

По его словам, сделка стала первым размещением корпоративного эмитента из Республики Беларусь на российском рынке. "Сегодня на российском рынке прошло беспрецедентное размещение облигаций компании "Евроторг" - лидера белорусского рынка продуктового ретейла. Это первый в истории выход на рынок России белорусского корпоративного эмитента", - пояснил он.

Шулаков отметил, что спрос на бонды превысил предложение более чем в два раза. Ставка купона составила 10,95%, срок обращения - пять лет с амортизацией и дюрацией 3,44 года. По ходу построения книги заявок ценовой ориентир был снижен дважды от первоначального диапазона 11,00-11,50%.

В размещении приняли участие банки, управляющие пенсионными фондами и инвестиционные компании. Около 20% от объема размещения выкуплено западными инвесторами и физлицами. Также под сделку был получен первый в истории рейтинг иностранного эмитента от российского агентства, которым выступило "Эксперт РА".