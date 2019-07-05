"Россети" представят технологии цифровизации электросетей на выставке ИННОПРОМ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Урал" (входит в группу "Россети") представит технологии цифровой трансформации электросетевого комплекса на выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге, сообщил ТАСС официальный представитель компании.

На стенде "Россети Урал" можно будет познакомиться с реальными технологическими решениями, которые используются в программе цифровой трансформации электросетевого комплекса Урала и Прикамья, в том числе с пилотным проектом по применению сбора и передачи информации на базе протокола LoRaWAN, пояснили в компании.

Тестирование технических решений на базе технологии LoRaWAN на электросетевых объектах позволит решить задачу сквозной автоматизации сетей 0,4-20 кВ до потребителя, при обеспечении параметров надежности, безопасности и экономической эффективности технологий связи.

Программа цифровизации "Россети Урал"

Компания рассчитывает направить на реализацию концепции 99 млрд рублей до 2030 года. В программе присутствует десяток технологических направлений развития и несколько крупных пилотных проектов.

Цифровая трансформация коснется электросетей Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

О программе цифровизации "Россетей"

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 г. одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов

О выставке ИННОПРОМ

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. Странами - партнерами выставки в разные годы выступали Китай, Япония, Индия и Республика Корея. Международная промышленная выставка ИННОПОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Тема выставки - "Цифровое производство: интегрированные решения". Организаторами выступают Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.