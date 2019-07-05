"Дочка" оператора системы "Платон" проследит за транзитом "санкционных" грузов через РФ

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Компания "Центр развития цифровых платформ" ("дочка" оператора государственной системы "Платон") займется отслеживанием транзита через Россию грузов, подпадающих под действие принятых властями страны ограничительных мер. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Министерстве транспорта РФ.

"Минтранс России считает целесообразным использовать в данном проекте (отслеживание транзита санкционных грузов через РФ, - прим. ред.) действующую государственную инфраструктуру системы "Платон", и поэтому функции оператора новой системы логично закрепить за оператором системы "Платон" в лице его дочерней компании "ЦРЦП", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, система начинает работу после годового тестирования и доработок. Таким образом, соответствующее поручение правительства выполнено, отметили в Минтрансе.

О транзите "санкционных" грузов

Российские и международные перевозчики с 1 июля должны были получить возможность перевозить "санкционные" товары через РФ транзитом при использовании электронных навигационных пломб. Речь идет о перевозках автомобильным и железнодорожным транспортом. По данным Минтранса, внедрение системы позволит увеличить объем транзита на 82 тысячи международных перевозок в год и в целом повысить его прозрачность.

В министерстве поясняли, что мониторинг ввозимых в Россию "санкционных" грузов будет вестись с помощью системы отслеживания перевозок. На первом этапе она будет работать только для контроля "санкционных" грузов, а в дальнейшем может быть распространена на транзит других товаров.

В течение первых шести месяцев с перевозчиков не будет взиматься плата за наложение и снятие пломб, а также постановку их на контроль в системе. Также не будут взиматься штрафы, отмечалось в сообщении Минтранса.

Ограничения на ввоз в Россию определенных товаров из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза были введены в августе 2014 года в ответ на антироссийские санкции, введенные в связи с событиями на Украине. Под запрет попали фрукты, овощи, молочная и мясная продукция из этих стран. Позднее эти меры неоднократно продлевались и действуют по сей день.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Оператором госсистемы "Платон" является ООО "РТ-Инвест транспортные системы".