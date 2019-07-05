S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитента

ТАСС, 5 июля. Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк) по запросу эмитента. Об этом говорится в сообщении агентства в пятницу.

Долгосрочный кредитный рейтинг банка установлен на уровне "BB+", а краткосрочный - на уровне "B" на момент отзыва. Прогноз по рейтингам Запсибкомбанка был "позитивным".

В январе банк ВТБ стал владельцем 71,8% акций тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка.

В начале ноября 2018 года стало известно, что ВТБ договорился с акционерами Запсибкомбанка о покупке более 70% акций кредитной организации, сделку планировалось закрыть до конца 2018 года. Тогда сообщалось, что после закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которую планируется завершить в 2020 году, когда Запсибкомбанк перейдет под бренд ВТБ.

Предполагается, что сделка позволит ВТБ увеличить долю на рынке Тюменской области по кредитам физлицам почти в два раза, а также удвоить число отделений в регионе.

Запсибкомбанк учрежден в 1990 года на базе Тюменского отделения Промстройбанка СССР. Кредитная организация является одним из лидеров банковской отрасли Урала, обслуживает более 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов.