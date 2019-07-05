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Силуанов: регионы должны сами определять ограничения на тоннаж перевозок автотранспортом

Первый вице-премьер отметил, что ремонт региональных дорог и ответственность за них несут субъекты РФ

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Российские регионы должны сами устанавливать ограничения на максимальную массу грузов, которые можно провозить по их территории автотранспортом. Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.

"По региональным дорогам - действительно, можно говорить о том, чтобы субъекты РФ сами смотрели. [Ответственность за] ремонт этих дорог и ответственность за эти дороги несет регион. Поэтому можно предоставить право субъектам РФ самим определять, какой тоннаж можно провозить по той или иной дороге, если дорога современная, выдерживает такую нагрузку - да, пожалуйста", - сказал Силуанов.

"Что касается федеральных дорог, то нам их нужно лучше строить, с тем чтобы дороги выдерживали такую нагрузку", - добавил он.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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