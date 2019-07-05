Оператор Пулково потратит до 126 млн рублей на строительство базы аэродромной службы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Оператор аэропорта Пулково "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) объявил конкурс на строительство и ввод в эксплуатацию базы аэродромной службы с объемом финансирования до 126,8 млн рублей, говорится в материалах, опубликованных на сайте госзакупок.

"Выполнить строительство первой очереди объекта "База аэродромной службы аэропорта" <...> Полное окончание строительно-монтажных работ, закрытие всех выданных разрешений и подписание акта сдачи-приемки законченного строительством объекта - не позднее 1 декабря 2019 года <...> Начальная (максимальная) цена договора: 126,8 млн рублей", - отмечается в документации.

Подрядчику предстоит построить сухое неотапливаемое хранилище для хранения оборудования и материалов, хранилище для приготовления краски и складирования покрасочного оборудования, возвести навесы для малой механизации и дорожной спецтехники, хранения и утилизации металлических отходов, приготовления горячих битумно-полимерных смесей.

Также, по техническому заданию, будущий подрядчик должен построить два навеса для хранения жидких и сыпучих противогололедных реагентов и огражденную площадку для хранения инертных материалов (к таким материалам относятся щебень, песок, глина, керамзит). Победителя конкурса определят 16 июля.

По данным Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, база аэродромной службы аэропорта используется для выполнения работ по подготовке летного поля к эксплуатации.