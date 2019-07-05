Bloomberg: в Росатоме есть интерес к партнерству в завершении АЭС "Ангра-3" в Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Региональный центр "Росатом Латинская Америка" (структура частного учреждения "Русатом - Международная сеть", входит в Росатом) заинтересован в подключении к конкурсу на право завершить строительство атомной электростанции "Ангра-3" в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на президента "Росатом Латинская Америка" Ивана Дыбова.

"Мы хотим сначала ознакомиться с моделью [партнерства в проекте], но мы заинтересованы", - приводит агентство слова Дыбова на проходящем в Рио-де-Жанейро мероприятии при участии министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Бенту Косты Лимы Лейте. "Здесь есть два ключевых компонента: инвестиции и технологии", - добавил Дыбов.

По данным агентства, на выполнение контракта на завершение "Ангры-3" претендуют также компании из Китая, Франции и Южной Кореи. Строительные работы начались в июне 2010 года и полностью приостановлены в 2015 году. Власти Бразилии планируют возобновить строительство АЭС в 2020 году и ввести ее в эксплуатацию в 2026 году.

"Русатом - Международная Сеть" является некоммерческой организацией, входящей в структуру Государственной корпорации "Росатом", и занимается задачами развития сети зарубежных региональных центров и управления ими. Структура компании включает в себя 11 региональных центров. В число главных задач компании и региональных центров входит развитие бизнеса, продвижение продукции и услуг российской атомной промышленности на мировом рынке, равно как и поддержка международных коммуникаций Государственной корпорации "Росатом". Одной из основных функций компании является координация внешнеэкономической деятельности компаний Росатома.