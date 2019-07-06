В Алеппо наладили производство сайдинга

АЛЕППО, 6 июля. /ТАСС/. Производство сайдинга запущено в промышленном районе Алеппо, освобожденного от боевиков в конце 2016 года. На предприятии смогли найти работу вернувшиеся в город жители.

Как рассказал журналистам управляющий Хасан Аби, раньше он занимался бизнесом - продавал в Сирии импортные товары. Однако во время боевых действий боевики захватили несколько грузовиков с продукцией.

"Боевики украли весь товар, технику, я остался без денег. Спасибо, на этом заводе нашлась для меня работа, конечно, уже не руководитель, но на пропитание для моей семьи хватает", - сказал он.

Сайдинг сейчас пользуется большим спросом - люди возвращаются в Алеппо и восстанавливают свое жилье. Завод может дать работу сотням жителей города. Сейчас идет расширение производства - строятся новые промышленные площадки.

"Да - непростая работа, да - жара, но мы хорошо справляемся со своей задачей. Ведь в том ангаре, который сейчас построим, нам же потом и трудиться", - говорит сотрудник предприятия Наджмуддин Отнаджи.