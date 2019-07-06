Сбербанк на год заморозит кредиты пострадавших от паводков в Иркутской области

ТУЛУН /Иркутская область/, 6 июля. /ТАСС/. Сбербанк реструктуризирует кредиты для клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области, и снизит по ним ставку, сообщил журналистам в субботу губернатор региона Сергей Левченко.

"Самое большое количество пострадавших брали кредиты в Сбербанке - это 280 человек. Я обратился к руководству Сбербанка, чтобы реструктуризировать [кредиты] и дать определенные льготы", - сказал Левченко.

Он уточнил, что достигнута договоренность, что на год эти кредиты будут заморожены, пострадавшие не будут платить по ним штрафы, также будет скорректирована их ставка - она станет меньше, в ней не будет учитываться прибыль банка. Левченко отметил, что также власти обсуждают вопрос реструктуризации кредитов с другими банками.