В "АвтоВАЗе" сообщили, что стоимость комплектующих "Автокомпонента" не изменилась

"Нет", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он отметил, что "АвтоВАЗ" готов обсудить новые условия сотрудничества с поставщиком. "Если у них ("Автокомонента" - прим. ТАСС) есть вопросы, мы их обсудим", - сказал Каракатзанис.

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей в Ижевске и Тольятти с 5 июля 2019 в связи с возобновлением поставок комплектующих "Автокомпонентом", сообщили ранее в пресс-службе компании. При этом на "АвтоВАЗе" отметили, что "поставки возобновляются без дополнительных условий".

Как отмечалось ранее, с 3 июля "АвтоВАЗ" приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушений обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний "Автокомпонент". Представители ГК "Автокомпонент", связывали прекращение поставок с отсутствием согласования цен на комплектующие.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.