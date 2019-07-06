Рогозин назвал бредом штрафы за срыв сроков исполнения контрактов не по вине предприятий

КРАСНОЯРСК, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал бредом практику, при которой ведомство вынуждено подавать в суд на предприятия, которые не выполнили вовремя контракты по независящим от них причинам, а также штрафы за срывы сроков контрактов при подобных обстоятельствах. Такое мнение он высказал в субботу во время посещения "Красмаша".

"Если идут срывы на день, на два (например, в результате санкций предприятие не получило вовремя некую микроэлектронику, тем не менее, в контракте были написаны определенные сроки), либо Роскосмос, если мы заказчик, либо Минобороны вынуждены подавать в суд, судить, штрафовать предприятия. На всю страну говорю - бред. Я поставил этот вопрос перед председателем правительства", - отметил Рогозин.

По словам гендиректора Роскосмоса, бороться с проблемой таких исков помогут досудебные решения или отсрочка штрафа на 20-30 лет. В первом случае соответствующие решения "должны быть приняты на уровне правительства", в том числе коллегией Военно-промышленной комиссии. Такой сценарий, подчеркнул Рогозин, возможен только в том случае, если Роскосмос понимает, что срыв сроков произошел в результате внешних факторов.

Ранее Минобороны подало иск в суд на АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" (производитель спутников) на сумму 6,81 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы принял его к производству. Подробности дела пока не разглашаются.

Политика избавления от непрофильных активов

Роскосмос будет проводить политику избавления от непрофильных активов, если они работают в убыток, заявил Рогозин.

"Идет жесткая политика отказов от непрофильных активов (предприятий "Роскосмоса", - прим. ТАСС), сокращение издержек на персонал, непроизводственных расходов", - заявил Рогозин, добавив, что издержки влияют на себестоимость продукции и мешают госкорпорации конкурировать с иностранными компаниями. Он отметил, что издал приказ о сокращении такого рода издержек.

"Но любой приказ не должен доводится до идиотизма. Там, где речь идет об охотхозяйстве, куда ездит понятно кто, не рабочий класс - от этого надо избавляться. Там, где речь идет о садике или пионерлагере, куда едут дети работников - это получается к зарплате дополнительный бонус, социальная некая гарантия. И второе условие: что это не в минус, но в ноль. Все остальное будем резать, а вот такие вещи, нужные для людей, работников предприятия, а не для начальников, будем оставлять", - подчеркнул Рогозин.