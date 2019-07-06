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Зеленский заявил, что Трамп может решить проблему "Северного потока - 2" в пользу Киева

Президент Украины отметил, что "этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы"
Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE/STEPAN FRANKO
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© EPA-EFE/STEPAN FRANKO

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп решит проблему строительства газопровода "Северный поток - 2" в пользу Киева. Об этом он заявил в субботу во время поездки во Львов.

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"Трамп - единственный политик, который поможет решить вопрос строительства "Северного потока - 2" в пользу Украины. Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", - сказал президент.

При этом он признал, что позиция Украины на Западе игнорируется.

"Нас никто не спрашивает. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, я думаю, не будут влиять на продолжение строительства "Северного потока - 2", так как на них влияет очень сильно их местный бизнес, поэтому они ничего сделать с этим не смогут", - сказал Зеленский. По его словам, "единственное решение этого вопроса - встреча в Соединенных Штатах с президентом".

"Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", - подчеркнул Зеленский.

О газопроводе

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что не исключает срыв сроков запуска "Северного потока - 2" в связи с позицией Дании, которая затягивает согласование проекта. Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил.

В Киеве опасаются, что введение газопровода в эксплуатацию грозит сокращением транзита газа по территории Украины.

Теги
УкраинаСШАРоссияТрамп, ДональдЗеленский, Владимир Александрович
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