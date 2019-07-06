Глава Минсельхоза Грузии надеется, что РФ не введет торговое эмбарго в отношении страны

ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили в ходе встречи в субботу с фермерами в крае Кахети выразил надежду, что российские власти не станут вводить торговое эмбарго в отношении республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Я надеюсь, что Россия не введет торговое эмбарго <...> Я думаю, что прогресс, достигнутый с Россией, будет сохранен. Наша власть доказала, что мы можем проводить прагматичную политику. Мы сумеем продолжить торговые отношения, в том числе и в сфере вина, что является довольно важной агропромышленной экспортной продукцией. Важно, чтобы эти отношения были экспертными, основанными на прагматичных связях и без эмоций. Я надеюсь, что мы получим от Российской Федерации ответы, и с их стороны процессы будут адекватно восприняты", - цитирует главу ведомства пресс-служба Минэкономики.

Давиташвили вместе с министром экономики Натией Турнава посетили винный край Кахети и провели встречи с местным населением в городах Кварели и Гурджаани. Они встретились с фермерами, виноградарями и владельцами маленьких гостиниц. На встрече также присутствовала и глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили. Чиновники выслушали претензии и опасения местных жителей, вовлеченных в туристическую сферу. Глава Минсельхоза обещал фермерам помочь в случае, если у них возникнут проблемы с реализацией фруктовых культур.

С 8 июля вступает в силу указ президента РФ Владимира Путина, который он издал 21 июня о том, что российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Уже после этого Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством алкогольной продукции из Грузии, ввозимой на территорию России. В ведомстве отметили, что регулярный контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции". Национальное агентство вина Грузии настаивает на том, что ведомство ведет тщательный контроль экспортируемой продукции.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.